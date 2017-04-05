ХК "Кременчуг" выиграл пятый поединок финальной серии УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. ХК “Кременчуг” на своем льду одержал победу над Донбассом (4: 1) и сократил отрыв в счете в финальной серии УХЛ до четырех побед, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В первом периоде соперники долго присматривались друг к другу, хотя хозяева владели территориальным преимуществом.
Несмотря на ряд моментов у ворот каждой из команд, вратари были на высоте. “Кременчуг” сумел реализовать свое преимущество под занавес первого периода — отличился Сергей Кузьмик.
В финальной серии соперники уже доказали, что умеют пользоваться ошибками друг друга, поэтому изъятий старались избегать. Однако, удавалось это не всегда, что и отразилось на результате — по голу в большинстве записали на свой счет Виталий Андрейкив и Александр Сирей.
Заключительные 20 минут могли решить завоюет “Донбасс” золотые медали, или “Кременчуг” сумеет сократить разрыв в серии. Донецкий клуб большими силами пошел вперед, но опять допустил ошибку. В дебюте периода, в игре 4 на 5, хозяева упрочили преимущество усилиями Георгия Кичы, а на экваторе периода забросили и четвертую шайбу, автором которой стал Севастьян Карпенко. Отыграться подопечным Сергея Витера так и не удалось.
Таким образом счет в серии стал 3: 2 в пользу “Донбасса”, а серия продолжится в Дружковке уже 7 апреля.