ХК "Філадельфія" продовжив переможну ходу в НХЛ

Гол Тревіса Занхайма на третій хвилині овертайму дозволив “Філадельфії” здобути шосту перемогу поспіль і продовжив боротьбу за зону плей-оф. “Флайєрс” два рази відігравалися, відповідаючи на шайби Давида Пастрняка, в тому числі на 11-й хвилині третього періоду, коли в більшості відзначився Оскар Ліндблум. Занхайм в овертаймі теж реалізував зайвого, що дозволило гостям завершити зустріч зі стовідсотковою реалізацією більшості — 2:3.

“Мені бракує слів, щоб описати гру хлопців. Мабуть, сьогодні в нашому виконанні був кращий матч”, — сказав тренер “Флайєрс” Скотт Гордон.

Примітно, що “Бостон” зазнав третьої поразки поспіль і п’ятої в останніх шести матчах.

Додамо, “Філадельфія” з 50 очками займає 12 місце Східної конференції НХЛ, а “Бостон” з 61 балом — 4-й.