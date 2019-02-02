ХК "Филадельфия" продолжил победное шествие в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Хоккеисты “Филадельфии Флайерс” праздновали выигрыш в овертайме выездной баталии над “Бостон Брюинз”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
Гол Трэвиса Занхайма на третьей минуте овертайма позволил “Филадельфии” одержать шестую победу подряд и продолжил борьбу за зону плей-офф. “Флайерз” два раза отыгрывались, отвечая на шайбы Давида Пастрняка, в том числе на 11-й минуте третьего периода, когда в большинстве отличился Оскар Линдблум. Занхайм в овертайме тоже реализовал лишнего, что позволило гостям завершить встречу со стопроцентной реализацией большинства — 2:3.
“Мне не хватает слов, чтобы описать игру ребят. Пожалуй, сегодня в нашем исполнении был лучший матч”, — сказал тренер “Флайерз” Скотт Гордон.
Примечательно, что “Бостон” потерпел третье поражение подряд и пятой в последних шести матчах.
Добавим, “Филадельфия” с 50 очками занимает 12 место Восточной конференции НХЛ, а “Бостон” с 61 баллом — 4-й.