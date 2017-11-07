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Хацкевича названо найкращим наставником крайнього туру УПЛ

Хацкевича названо найкращим наставником крайнього туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Всеукраїнське об'єднання тренерів проаналізувало підсумки 15 туру Української Прем'єр-ліги та визнало найкращим наставником рульового "Динамо" Олександра Хацкевича, повідомляє УНН з посиланням на сайт Об'єднання.

Білоруський коуч столичного клубу святкував з колективом непросту домашню звитягу над полтавською "Ворсклою" 2:1 попри втрату деяких основних футболістів.

Всеукраїнське об'єднання поставило Хацкевичу середню оцінку 4,6 бали.

"Динамо" використало контрастність своїх форвардів, задіявши одночасно силового Мбокані та спрямованого на більшу рухливість Мораєса. За відсутності Кендзьори прийняте сміливе рішення випустити Миколенка – і ми бачимо, що молодий футболіст справився з оборонними завданнями на позиції лівого захисника. Нарешті, відзначаємо продуктивний матч у півзахисті Гармаша та Буяльського. Зі складом тренерський штаб не помилився", - йдеться у повідомленні Об'єднання.

Як повідомлялося раніше, Хацкевича також визнавали кращим тренером 9-го туру УПЛ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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