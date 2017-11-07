Хацкевич назван лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Белорусский коуч столичного клуба праздновал с коллективом непростую домашнюю победу над полтавской "Ворсклой" 2:1 несмотря на потерю некоторых основных футболистов.

Всеукраинское объединение поставило Хацкевичу среднюю оценку 4,6 балла.

"Динамо" использовало контрастность своих форвардов, задействовав одновременно силового Мбокани и направленного на большую подвижность Мораес. При отсутствии Кендзером принято смелое решение выпустить Миколенко - и мы видим, что молодой футболист справился с оборонительными задачами на позиции левого защитника. Наконец, отмечаем продуктивной матч в полузащите Гармаша и Буяльского. С составом тренерский штаб не ошибся ", - говорится в сообщении объединения.

Как сообщалось ранее, Хацкевича также признавали лучшим тренером 9-го тура УПЛ.