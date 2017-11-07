Хацкевич назван лучшим наставником крайнего тура УПЛ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111458 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104513 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103791 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88834 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103463 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101937 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141503 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хацкевич назван лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Хацкевич назван лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10941 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Всеукраинское объединение тренеров проанализировало итоги 15 тура Украинской Премьер-лиги и признало лучшим наставником рулевого "Динамо" Александр Хацкевич, сообщает УНН со ссылкой на сайт Объединения.

Белорусский коуч столичного клуба праздновал с коллективом непростую домашнюю победу над полтавской "Ворсклой" 2:1 несмотря на потерю некоторых основных футболистов.

Всеукраинское объединение поставило Хацкевичу среднюю оценку 4,6 балла.

"Динамо" использовало контрастность своих форвардов, задействовав одновременно силового Мбокани и направленного на большую подвижность Мораес. При отсутствии Кендзером принято смелое решение выпустить Миколенко - и мы видим, что молодой футболист справился с оборонительными задачами на позиции левого защитника. Наконец, отмечаем продуктивной матч в полузащите Гармаша и Буяльского. С составом тренерский штаб не ошибся ", - говорится в сообщении объединения.

Как сообщалось ранее, Хацкевича также признавали лучшим тренером 9-го тура УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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