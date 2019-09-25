Харківський тракторний завод представить оновлену техніку на міжнародному агрофорумі у Кропивницькому

Серед своїх новинок харків'яни продемонструють оновлений гусеничний трактор ХТЗ-181.20-07. Він отримав істотні конструктивно-інженерні поновлення в ходової системі, а також гумотросову гусеницю шириною 645 мм, розширену колію в 1680 мм, посилену раму і навісну систему, якої комплектуються серійні колісні трактори виробництва ХТЗ.

Конструктори відзначили, що подібного роду трактори є унікальними, так як використання "гусениці", на відміну від коліс, дозволяє максимально зберегти грунт за рахунок зниження питомої тиску на грунт і виключення буксування завдяки збільшеній площі контакту гусениць з поверхнею грунту і рівномірному розподілу ваги трактора.

"Наявність гумовотросової гусениці істотно збільшує можливості експлуатації подібних тракторів, зокрема дозволяє пересуватися машинно-тракторних агрегатів по дорогах загального користування", - наголосив Сергій Булава, головний інженер з агротехнологій торгового дому "ХТЗ".

На міжнародній агропромисловій виставці в Кропивницькому також буде представлений оновлений трактор ХТЗ-150К-09.172.10, раніше відомий як Т-150К, в новому облицюванні і з двигуном 180 кінських сил, а також ХТЗ-248К.20 - він отримав нову сучасну рульову колонку, оновлений інтер'єр кабіни, подовжену задню напівраму, нову гідравлічну систему з двома насосами на 190 літрів, а також оновлену навісну систему.

ХТЗ - єдине в Україні і країнах колишнього СНД найбільше машинобудівне підприємство, що спеціалізується на виробництві колісних і гусеничних тракторів і веде свою історію з 1930 року.

З моменту придбання ХТЗ бізнесменом Олександром Ярославським в 2016 році група DCH відновила виробництво, а інженери заводу кардинально поліпшили якість модернізованої техніки. Трактори виробництва ХТЗ комплектуються двигунами відомого світового виробника Iveco. Високий ступінь локалізації виробництва техніки ХТЗ, складова 70-85%, дозволяє підприємству підтримувати українське машинобудування і промисловість.

Завдяки багатомільйонній довгостроковій інвестиційній програмі групи DCH для модернізації ХТЗ і впровадження інноваційних рішень для тракторів, що випускаються, техніка виробництва харківського заводу не тільки забезпечує потреби українських фермерів і агрокомпаній, а й поставляється на зовнішні ринки - Молдова, Казахстан, Вірменія, Польща, Болгарія, Румунія, Литва і Грузія. Найдальша точка поставок - Нова Зеландія, вивчається можливість поставок на ринки країн регіону Океанія і на африканський континент.

Сам ХТЗ, за задумом Ярославського, повинен стати платформою для техно-революції і інновацій - для цього в рамках проекту по редевелопменту території заводу групою DCH буде створена сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу "Екополіс ХТЗ", що складається з індустріального парку, технопарку, логістичного комплексу, торгового кластера, дослідницького, освітнього і медичного центрів. Оціночний обсяг інвестицій, які будуть вкладені в редевелопмент території ХТЗ до 2032 року становить 2-3 мільярди доларів, а сам проект стане драйвером соціально-економічного розвитку Харкова і України.