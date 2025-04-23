Харків вранці знову зазнав дронової атаки рф: є влучання

У Харкові сьогодні зранку російські війська дроном атакували багатоквартирний житловий будинок, влучання сталося у технічний поверх, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило - написав Терехов.

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За даними ДСНС, уночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв