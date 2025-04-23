Харьков утром снова подвергся дроновой атаке рф: есть попадание
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном многоквартирный дом в Харькове. Попадание произошло в технический этаж, также город оказался под массированными ударами БпЛА.
В Харькове сегодня утром российские войска дроном атаковали многоквартирный жилой дом, попадание произошло в технический этаж, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
И уже утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало
Дополнение
По данным ГСЧС, ночью Харьков снова оказался под массированными ударами российских БпЛА. Под прицелом были гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв23.04.25, 06:50 • 10332 просмотра