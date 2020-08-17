Хакери зламали найбільшого алковиробника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Одна з найбільших американських компаній, виробник віскі Jack Daniel's, Brown-Forman постраждала від кібератаки, передає УНН з посиланням на повідомлення порталу Bleeping Computer.
Brown-Forman всесвітньо відома брендами віскі - Jack Daniel's, Woodford, Old Forester, Collingwood, Glenglassaugh, Glendronach, текіли - Herradura, El Jimador, Pepe Lopez, горілки - Finlandia і вина - Sonoma-Cutrer.
Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Луїсвілл, штат Кентуккі.
Вказується, що в п'ятницю оператори вимагача REvil (Sodinokibi) заявили, що скомпрометували комп'ютерну систему Brown-Forman і більше місяця вивчали дані компанії.
Хакери стверджують, що викрали 1 ТБ інформації про співробітників, контракти, контакти і фінансові компанії.
Зловмисники нібито вимагають викуп, погрожуючи продажем даних.
Вказуються, що в Brown-Forman підтвердили кібератаку, але заявили, що переговорів з хакерами не ведуть.
Нагадаємо, раніше в УНН був опублікований ТОП-5 найбільш міцних алкогольних коктейлів в світі за версією Spoon University.
Також нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф "), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").