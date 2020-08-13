"До Дня Незалежності": горілчаний бренд Prime підготував подарунки

"До Дня Незалежності": горілчаний бренд Prime підготував подарунки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До Дня Незалежності горілчаний бренд Prime пропонує можливість отримати колекцію з п'яти пляшок горілки Prime з різними смаками. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду, інформує УНН.
"Вже зовсім скоро вся Україна святкуватиме День Незалежності, тож на честь цього свята бренд PRIME оголошує конкурс, за участь в якому передбачена винагорода - колекція із 5-ти пляшок горілки PRIME з різними смаками", - йдеться у повідомленні.
Для цього треба зробити кілька кроків:
▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;
▪️ поставити лайк допису;
▪️ написати у коментарях cвій варіант привітання зі святом.
"Конкурс триває з 13 серпня 2020 року до 21 серпня 2020 року (до 12:00). Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо 21 серпня 2020 року", - розповіли у Prime, додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.
"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на фейковість", - попередили у Prime.