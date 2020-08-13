"Ко Дню Независимости": водочный бренд Prime подготовил подарки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ко Дню Независимости водочный бренд Prime предлагает возможность получить коллекцию из пяти бутылок водки Prime с различными вкусами. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, информирует УНН.
"Уже совсем скоро вся Украина будет праздновать День Независимости, поэтому в честь этого праздника бренд PRIME объявляет конкурс, за участие в котором предусмотрено вознаграждение - коллекция из 5-ти бутылок водки PRIME с различными вкусами", - говорится в сообщении.
Для этого надо сделать несколько шагов:
▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ поставить лайк сообщению;
▪️ написать в комментариях cвой вариант поздравления с праздником.
"Конкурс проходит с 13 августа 2020 года до 21 августа 2020 года (до 12:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим 21 августа 2020 года", - рассказали в Prime, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в Prime.