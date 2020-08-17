Хакеры взломали крупнейшего алкопроизводителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Одна из крупнейших американских компаний, производитель виски Jack Daniel's, Brown-Forman пострадала от кибератаки, передает УНН со ссылкой на сообщение портала Bleeping Computer.
Brown-Forman всемирно известная брендами виски - Jack Daniel's, Woodford, Old Forester, Collingwood, Glenglassaugh, Glendronach, текилы - Herradura, El Jimador, Pepe Lopez, водки - Finlandia и вина - Sonoma-Cutrer.
Штаб-квартира компании находится в городе Луисвилл, штат Кентукки.
Указывается, что в пятницу операторы вымогателя REvil (Sodinokibi) заявили, что скомпрометировали компьютерную систему Brown-Forman и более месяца изучали данные компании.
Хакеры утверждают, что похитили 1 ТБ информации о сотрудниках, контрактах, контактах и финансовых компаниях.
Злоумышленники якобы требуют выкуп, угрожая продажей данных.
Указываются, что в Brown-Forman подтвердили кибератаку, но заявили, что переговоров с хакерами не ведут.
Напомним, ранее в УНН был опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире по версии Spoon University.
Также напомним, в ТОП-5 самых надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").