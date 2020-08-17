Хакеры взломали крупнейшего алкопроизводителя

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72931 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99867 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123840 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105671 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125589 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100812 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101708 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Одна из крупнейших американских компаний, производитель виски Jack Daniel's, Brown-Forman пострадала от кибератаки, передает УНН со ссылкой на сообщение портала Bleeping Computer.

Brown-Forman всемирно известная брендами виски - Jack Daniel's, Woodford, Old Forester, Collingwood, Glenglassaugh, Glendronach, текилы - Herradura, El Jimador, Pepe Lopez, водки - Finlandia и вина - Sonoma-Cutrer.

Штаб-квартира компании находится в городе Луисвилл, штат Кентукки.

Указывается, что в пятницу операторы вымогателя REvil (Sodinokibi) заявили, что скомпрометировали компьютерную систему Brown-Forman и более месяца изучали данные компании.

Хакеры утверждают, что похитили 1 ТБ информации о сотрудниках, контрактах, контактах и финансовых компаниях.
Злоумышленники якобы требуют выкуп, угрожая продажей данных.

Указываются, что в Brown-Forman подтвердили кибератаку, но заявили, что переговоров с хакерами не ведут.

Напомним, ранее в УНН был опубликован ТОП-5 самых крепких алкогольных коктейлей в мире по версии Spoon University.

Также напомним, в ТОП-5 самых надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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