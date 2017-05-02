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Х.Клінтон звинуватила у своїй поразці на виборах російських хакерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Хілларі Клінтон у вівторок заявила, що програла президентські вибори минулого року через дії російських хакерів і глави ФБР Джеймса Комі. Вона так само назвала себе “частиною опору” президенту Дональду Трампу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Х.Клінтон звинуватила у своїй поразці на виборах російських хакерів

“Якщо б вибори відбулися 27 жовтня, я була б вашим президентом”, — сказала вона.

Хоч і Х.Клінтон сказала, що бере на себе повну особистість відповідальність за свою поразку, вона додала, що вона б виграла, якби не відбулися дві речі. По-перше, за словами Х.Клінтон, хакери, яких вона вважає російськими, оприлюднили електронну пошту голови її виборчої кампанії Джона Подеста, а по-друге, 28 жовтня глава ФБР повідомив конгрес, що бюро знову розслідує використання Х.Клінтон приватного сервера на посаді держсекретаря.

“Я б перемогла, якби лист Джеймса Комі і російське використання WikiLeaks не заронило сумнів в уми багатьох людей”, — сказала Х.Клінтон.

Також Х.Клінтон розкритикувала Д.Трампа, не залишивши жодних сумнівів, що вона проти його рішень і стилю його життя.

“Я знову стала активістом, і я — частина опору (Трампу)”, — сказала вона.

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