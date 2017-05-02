Х.Клинтон обвинила в своем поражении на выборах российских хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Хиллари Клинтон во вторник заявила, что проиграла президентские выборы прошлого года из-за действий российских хакеров и главы ФБР Джеймса Коми. Она так же назвала себя “частью сопротивления” президенту Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом”, — сказала она.
Хотя и Х.Клинтон сказала, что берет на себя полную личную ответственность за свое поражение, она добавила, что она бы выиграла, если бы не произошли две вещи. Во-первых, по словам Х.Клинтон, хакеры, которых она считает русскими, обнародовали электронную почту председателя ее избирательной кампании Джона Подеста, а во-вторых, 28 октября глава ФБР сообщил конгресс, что бюро снова расследует использование Х.Клинтон частного сервера на должности госсекретаря.
“Я бы победила, если бы письмо Джеймса Коми и российское использования WikiLeaks не заронило сомнение в умы многих людей”, — сказала Х.Клинтон.
Также Х.Клинтон раскритиковала Д.Трамп, не оставив никаких сомнений, что она против его решений и стиля его жизни.
“Я снова стала активистом, и я — часть сопротивления (Трампу)”, — сказала она.