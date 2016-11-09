Х.Клінтон закликала дівчат США вірити у свої сили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон закликала американських дівчат ніколи не сумніватися у своїх силах, не зважаючи на те, що вона сама програла у виборах президента. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
"Усім дівчаткам, що зараз дивляться на мене, ніколи не сумнівайтеся у своїх силах. Ви маєте всі шанси і можливості освіти здійснювати власні мрії", - зазначила Х.Клінтон.
Нагадаємо, Дональд Трамп виграв вибори президента США набравши 276 голосів виборців, а Х.Клінтон — 218.
Як повідомляв УНН, Х.Клінтон сподівається, що Д.Трамп буде успішним президентом.