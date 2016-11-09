Х.Клинтон призвала девушек США верить в свои силы

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала американских девушек никогда не сомневаться в своих силах, несмотря на то, что она сама проиграла в выборах президента. Об этом она заявила во время брифинга по результатам выборов, передает УНН.