Х.Клинтон призвала девушек США верить в свои силы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала американских девушек никогда не сомневаться в своих силах, несмотря на то, что она сама проиграла в выборах президента. Об этом она заявила во время брифинга по результатам выборов, передает УНН.
"Всем девочкам, что сейчас смотрят на меня, никогда не сомневайтесь в своих силах. Вы имеете все шансы и возможности образования осуществлять собственные мечты", - отметила Х.Клинтон.
Напомним, Дональд Трамп выиграл выборы президента США набрав 276 голосов избирателей, а Х.Клинтон - 218.
Как сообщал УНН, Х.Клинтон надеется, что Д.Трамп будет успешным президентом.