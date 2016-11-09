Х.Клінтон закликала американців дати шанс Д.Трампу керувати країною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон закликала американців слухатися і надати шанс керувати країною новообраному президентові Дональду Трампу. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Д.Трамп буде нашим президентом, слухаймо його, надамо йому шанс керувати, наша конституційна демократія ґрунтується на мирній передачі влади. Ми не тільки поважаємо, ми плекаємо це”, — зазначила Х.Клінтон.
Раніше кандидат у президенти США Хілларі Клінтон заявила, що сподівається, що Дональд Трамп буде успішним президентом.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.