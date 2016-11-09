Х.Клинтон призвала американцев дать шанс Д.Трампу руководить страной

"Д.Трамп будет нашим президентом, слушаем его, предоставим ему шанс управлять, наша конституционная демократия основывается на мирной передачи власти. Мы не только уважаем, мы лелеем это", - отметила Х.Клинтон.

Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что надеется, что Дональд Трамп будет успешным президентом.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.