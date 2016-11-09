Х.Клінтон сподівається, що Д.Трамп буде успішним президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон заявила, що сподівається, що Дональд Трамп буде успішним президентом. Про це вона заявила під час брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Вчора я привітала Д.Трампа та запропонувала співпрацювати йому заради нашої країни. Я сподіваюся, що він буде успішним президентом для всіх американців”, — сказала Х.Клінтон.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.