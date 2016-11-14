Х.Деканоідзе не бачить новим главою Нацполіції В.Трояна, а наголошує на відкритому конкурсі (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Хатія Деканоідзе, яка щойно оголосила про свою відставку з посади голови Національної поліції України, заявила, що не бачить новим очільником Нацполіції свого першого заступника Вадима Трояна, натомість наголосивши на необхідності проведення прозорого та відкритого конкурсу на цю посаду. Про це вона сьогодні повідомила журналістам на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю необхідним у найкоротші терміни провести відкритий і прозорий конкурс нового голови Нацполіції України", - наголосила Х.Деканоідзе.
Коментуючи інформація, що нібито новим начальником Нацполіції може бути обраний її перший заступник Вадим Троян, вона відповіла: "Обирати нових кандидатів - це не моя прерогатива, але я не бачу, що Вадим Троян - це політично незалежна людина. Я особисто як Хатія Деканоідзе не бачу його (Вадима Трояна - ред.) новим головою".