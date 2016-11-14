Х.Деканоидзе не видит новым главой Нацполиции В.Трояна, а подчеркивает на открытом конкурсе (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Хатия Деканоидзе, которая только что объявила о своей отставке с должности председателя Национальной полиции Украины, заявила, что не видит новым главой Нацполиции своего первого заместителя Вадима Трояна, зато отметила на необходимости проведения прозрачного и открытого конкурса на эту должность. Об этом она сегодня сообщила журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я считаю необходимым в кратчайшие сроки провести открытый и прозрачный конкурс нового председателя Нацполиции Украины", - подчеркнула Х.Деканоидзе.
Комментируя информация, что якобы новым начальником Нацполиции может быть избран ее первый заместитель Вадим Троян, она ответила: "Выбирать новых кандидатов - это не моя прерогатива, но я не вижу, что Вадим Троян - это политически независимый человек. Я лично как Хатия Деканоидзе не вижу его (Вадима Трояна - ред.) новым головой ".