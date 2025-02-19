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KFC переїжджає з Кентуккі до Техасу: що стоїть за змінами

Київ • УНН

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Штаб-квартира KFC переміщується з Луїсвілла до Плейно в рамках реорганізації Yum Brands. Переїзд торкнеться 100 працівників, але частина офісів залишиться в Кентуккі.

KFC переносить свою штаб-квартиру з Луїсвілла (Кентуккі) до Плейно (Техас), що викликало критику місцевих чиновників.

Компанія планує реорганізацію, яка торкнеться сотні працівників, але офіси в Луїсвіллі залишаться.

Про це пише Business Standard, передає УНН.

Материнська компанія Yum Brands оголосила про масштабну реорганізацію, яка передбачає перенесення штаб-квартири KFC з Луїсвілла (Кентуккі) до Плейно (Техас). Це рішення торкнеться близько 100 працівників, які повинні переїхати протягом наступних 6 місяців.

Yum Brands та KFC Foundation збережуть офіси в Луїсвіллі, а Taco Bell та Habit Burger & Grill залишатимуться в Ірвайні, Каліфорнія

- йдеться в заяві компанії. 

Однак штаб-квартира та працівники корпоративного офісу, що наразі знаходяться в Луїсвіллі, будуть переведені до Техасу. Це рішення викликало критику з боку місцевих чиновників Кентуккі, зокрема губернатора Енді Бешара, який висловив розчарування з приводу перенесення корпоративної бази з рідного штату бренду.

Компанія, ім’я якої починається з Кентуккі, завжди асоціювалася з нашим штатом і просувала його спадщину

- заявив Бешар.

Він закликав Yum Brands переглянути це рішення. Мер Луїсвілла Крейг Грінберг підтримав ці зауваження, підкресливши, що KFC є "народженою тут і синонімом Кентуккі".

Проте Yum Brands пояснила своє рішення частиною плану зі створення двох штаб-квартир брендів у США: одна для KFC та Pizza Hut в Плейно, Техас, і друга для Taco Bell та Habit Burger & Grill в Ірвайні, Каліфорнія. Попри це, компанія підтвердила, що KFC Foundation та корпоративні офіси залишатимуться в Луїсвіллі.

Також було оголошено про донорську допомогу в розмірі мільйона доларів Університету Луїсвілла для стипендій. Крім того, планується відкриття нового флагманського ресторану KFC у Луїсвіллі, що підкреслить присутність бренду в його рідному штаті.

Генеральний директор Yum Девід Гіббс заявив, що переміщення штаб-квартири сприятиме кращій співпраці між брендами та працівниками, що допоможе компанії досягти сталого розвитку. Працівники, яких це торкнеться, отримають допомогу в процесі переїзду та переходу.

Ці зміни дозволяють нам забезпечити сталий розвиток і покращити обслуговування наших клієнтів, працівників, франчайзі та акціонерів

- додав Гіббс

У 2024 році Yum! Brands зафіксувала зростання операційного прибутку на 4%, завдяки сильним продажам KFC та Taco Bell на міжнародних ринках.

Додамо

Останніми роками Техас став справжнім центром для бізнесу, оскільки багато компаній переїжджають сюди, шукаючи податкові переваги. Штат не має податку на доходи фізичних осіб, що робить його привабливим для підприємств та працівників, які хочуть заощадити.

Крім того, Техас пропонує низькі корпоративні податки та різноманітні пільги для компаній, які створюють робочі місця та інвестують у місцеву економіку.

Серед великих компаній, які вже перенесли свої штаб-квартири в Техас, — технологічні гіганти Oracle, Hewlett Packard Enterprise і Tesla.

У 2024 році до численних компаній, що переїжджають до Техасу, приєдналися такі гіганти, як Chevron, яка перенесла свою штаб-квартиру з Сан-Рамона (Каліфорнія) до Х’юстона. Також Ілон Маск оголосив про переїзд штабів своїх компаній X (колишній Twitter) і SpaceX з Каліфорнії до Техасу.

Нагадаємо

Компанія McDonald's запустила нову платформу McValue, спрямовану на залучення до своїх ресторанів економних споживачів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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