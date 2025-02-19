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KFC переезжает из Кентукки в Техас: что стоит за изменениями

KFC переезжает из Кентукки в Техас: что стоит за изменениями

Киев  •  УНН

 • 14650 просмотра

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Штаб-квартира KFC перемещается из Луисвилла в Плейно в рамках реорганизации Yum Brands. Переезд затронет 100 работников, но часть офисов останется в Кентукки.

KFC переносит свою штаб-квартиру из Луисвилла (Кентукки) в Плейно (Техас), что вызвало критику местных чиновников.

Компания планирует реорганизацию, которая коснется сотни работников, но офисы в Луисвилле останутся.

Об этом пишет Business Standard, передает УНН.

Материнская компания Yum Brands объявила о масштабной реорганизации, которая предусматривает перенос штаб-квартиры KFC из Луисвилла (Кентукки) в Плейно (Техас). Это решение коснется около 100 работников, которые должны переехать в течение следующих 6 месяцев.

Yum Brands и KFC Foundation сохранят офисы в Луисвилле, а Taco Bell и Habit Burger & Grill будут оставаться в Ирвайне, Калифорния

- говорится в заявлении компании. 

Однако штаб-квартира и работники корпоративного офиса, которые сейчас находятся в Луисвилле, будут переведены в Техас. Это решение вызвало критику со стороны местных чиновников Кентукки, в частности губернатора Энди Бешара, который выразил разочарование по поводу переноса корпоративной базы из родного штата бренда.

Компания, имя которой начинается с Кентукки, всегда ассоциировалась с нашим штатом и продвигала его наследие

- заявил Бешар.

Он призвал Yum Brands пересмотреть это решение. Мэр Луисвилла Крейг Гринберг поддержал эти замечания, подчеркнув, что KFC является «рожденной здесь и синонимом Кентукки».

Однако Yum Brands объяснила свое решение частью плана по созданию двух штаб-квартир брендов в США: одна для KFC и Pizza Hut в Плейно, Техас, и вторая для Taco Bell и Habit Burger & Grill в Ирвайне, Калифорния. Несмотря на это, компания подтвердила, что KFC Foundation и корпоративные офисы будут оставаться в Луисвилле.

Также было объявлено о донорской помощи в размере миллиона долларов Университету Луисвилла для стипендий. Кроме того, планируется открытие нового флагманского ресторана KFC в Луисвилле, что подчеркнет присутствие бренда в его родном штате.

Генеральный директор Yum Дэвид Гиббс заявил, что перемещение штаб-квартиры будет способствовать лучшему сотрудничеству между брендами и работниками, что поможет компании достичь устойчивого развития. Работники, которых это коснется, получат помощь в процессе переезда и перехода.

Эти изменения позволяют нам обеспечить устойчивое развитие и улучшить обслуживание наших клиентов, сотрудников, франчайзи и акционеров

- добавил Гиббс

В 2024 году Yum! Brands зафиксировала рост операционной прибыли на 4%, благодаря сильным продажам KFC и Taco Bell на международных рынках.

Добавим

В последние годы Техас стал настоящим центром для бизнеса, поскольку многие компании переезжают сюда в поисках налоговых преимуществ. Штат не имеет налога на доходы физических лиц, что делает его привлекательным для предприятий и работников, которые хотят сэкономить.

Кроме того, Техас предлагает низкие корпоративные налоги и различные льготы для компаний, которые создают рабочие места и инвестируют в местную экономику.

Среди крупных компаний, которые уже перенесли свои штаб-квартиры в Техас, - технологические гиганты Oracle, Hewlett Packard Enterprise и Tesla.

В 2024 году к многочисленным компаниям, переезжающим в Техас, присоединились такие гиганты, как Chevron, которая перенесла свою штаб-квартиру из Сан-Рамона (Калифорния) в Хьюстон. Также Илон Маск объявил о переезде штабов своих компаний X (бывший Twitter) и SpaceX из Калифорнии в Техас.

Напомним,

Компания McDonald's запустила новую платформу McValue, направленную на привлечение в свои рестораны экономных потребителей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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