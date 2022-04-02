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Керівництво столичного ТРЦ Sky Mall прокоментувало інформацію у ЗМІ: орендна плата не нараховується

Київ • УНН

 • 138972 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Орендарі столичного ТРЦ Sky Mall, які вимушено зупинили роботу через воєнні дії, не сплачують орендні платежі, повідомило керівництво торгівельно - розважального центру, передає УНН.

Керівництво столичного ТРЦ Sky Mall прокоментувало інформацію у ЗМІ: орендна плата не нараховується

Деталі

Єдине виключення - орендарі, які прийняли рішення закрити свої торгові точки в ТРЦ і вивезти товар - така категорія має повністю розрахуватися із заборгованістю, уточнили в Sky Mall. Решта партнерів торгівельно - розважального центру сплачують лише комунальні та охоронні послуги.

"У зв’язку з воєнними діями на території України та неможливістю проводити господарську діяльність 24 лютого ТРЦ Sky Mall був змушений зачинити свої двері та перейти в режим збереження матеріальних цінностей орендарів.

Нам дуже прикро за інформацію, яка була оприлюднена у ЗМІ, але ми доклали максимум зусиль для оперативного вирішення всіх спірних питань і вважаємо їх вичерпаними.

Офіційно заявляємо, що жодним чином не перешкоджаємо у доступі орендарів до їх торгових точок та товару. Однак такий доступ здійснюється виключно за попередніми домовленостями з метою запобігання неправомірного проникнення сторонніх осіб на територію центру.

Ми сьогодні платимо велику ціну за нашу свободу, а тому усі суперечки за гроші вважаємо неетичними. Немає жодних сумнівів у тому, що попри усі складнощі ми солідарно мусимо відповідати перед державою, підтримувати її податками, сплачувати платежі комунальним компаніям за надані послуги і утримувати родини тих людей, які навіть під час бомбардування столиці залишалися на своїх робочих місцях. Підхід керівництва ТРЦ Sky Mall до платежів дуже простий: держава і люди. Тому ані у березні, ані у квітні оплата за оренду приміщень ТРЦ орендарям не нараховувалася", - заявили в Sky Mall.

Ті, хто залишають приміщення ТРЦ мусять закрити свої борги, ті, хто бажають відновити свою роботу - отримають максимальні дисконти, додали в ТРЦ.

"Окремі підприємці прийняли рішення остаточно зупинити свою діяльність в ТРЦ Sky Mall, забрати свій товар і виїхати. Лише для такої категорії діє правило повного погашення усієї заборгованості. Для решти орендарів користування приміщеннями є безкоштовним до моменту їх повернення на робочі місця, а сплаті підлягають виключно рахунки з надання комунальних та охоронних послуг. Ті ж, хто виявить бажання відновити свою роботу у квітні - беззаперечно отримають максимальні дисконти відповідно до динаміки своєї господарської діяльності.

Користуючись нагодою, дякуємо усім за співпрацю, відповідальне партнерство і сподіваємося на повноцінне відновлення роботи найближчим часом", - наголосили в Sky Mall.

Раніше

ЗМІ повідомляли про блокування доступу до приміщень ТРЦ Sky Mall і нарахування орендної плати у березні.

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