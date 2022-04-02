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Руководство столичного ТРЦ Sky Mall прокомментировало информацию в СМИ: арендная плата не начисляется

Киев • УНН

 • 138972 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Арендаторы столичного ТРЦ Sky Mall, которые вынужденно остановили работу из-за военных действий, не платят арендные платежи, сообщило руководство торгово - развлекательного центра, передает УНН.

Руководство столичного ТРЦ Sky Mall прокомментировало информацию в СМИ: арендная плата не начисляется

Детали

Единственное исключение - арендаторы, которые приняли решение закрыть свои торговые точки в ТРЦ и вывезти товар - такая категория должна полностью рассчитаться с задолженностью, уточнили в Sky Mall. Остальные партнеры торгово-развлекательного центра платят только коммунальные и охранные услуги.

"В связи с военными действиями на территории Украины и невозможностью проводить хозяйственную деятельность 24 февраля ТРЦ Sky Mall был вынужден закрыть свои двери и перейти в режим сохранения материальных ценностей арендаторов.

Нам очень обидно за информацию, которая была обнародована в СМИ, но мы приложили максимум усилий для оперативного решения всех спорных вопросов и считаем их исчерпанными.

Официально заявляем, что никоим образом не препятствуем в доступе арендаторов к их торговым точкам и товару. Однако такой доступ осуществляется исключительно по предварительным договоренностям с целью предотвращения неправомерного проникновения посторонних лиц на территорию центра.

Мы сегодня платим большую цену за нашу свободу, а потому все споры за деньги считаем неэтичными. Нет никаких сомнений в том, что, несмотря на все сложности мы солидарно должны отвечать перед государством, поддерживать ее налогами, платить платежи коммунальным компаниям за предоставленные услуги и содержать семьи тех людей, которые даже во время бомбардировки столицы оставались на своих рабочих местах. Подход руководства ТРЦ Sky Mall к платежам очень прост: государство и люди. Поэтому ни в марте, ни в апреле оплата за аренду помещений ТРЦ арендаторам не начислялась", - заявили в Sky Mall.

Те, кто покидают помещение ТРЦ должны закрыть свои долги, те, кто желают возобновить свою работу - получат максимальные дисконты, добавили в ТРЦ.

"Отдельные предприниматели приняли решение окончательно остановить свою деятельность в ТРЦ Sky Mall, забрать свой товар и уехать. Только для такой категории действует правило полного погашения всей задолженности. Для остальных арендаторов пользование помещениями является бесплатным до момента их возвращения на рабочие места, а уплате подлежат исключительно счета по предоставлению коммунальных и охранных услуг. Те же, кто изъявит желание возобновить свою работу в апреле - беспрекословно получат максимальные дисконты в соответствии с динамикой своей хозяйственной деятельности.

Пользуясь случаем, благодарим всех за сотрудничество, ответственное партнерство и надеемся на полноценное возобновление работы в ближайшее время", - отметили в Sky Mall.

Ранее

СМИ сообщали о блокировке доступа к помещениям ТРЦ Sky Mall и начислении арендной платы в марте.

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