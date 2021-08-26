Керівництво "ПСЖ" підтвердило бажання найдорожчого футболіста світу покинути клуб

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17 березня, 19:38 • 100031 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123969 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 180344 перегляди

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17 березня, 13:49 • 155642 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162574 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179475 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Спортивний директор "Парі Сен-Жермен" Леонардо розповів про бажання лідера колективу Кіліана Мбаппе змінити клубну прописку, інформує УНН з посиланням на "RMC Sport".

Цитата

За словами Леонардо, ситуація з Мбаппе є очевидною. Проте трансфер нападника збірної Франції відбудеться “на умовах ПСЖ”.
“Мбаппе хоче піти, мені це здається очевидним. Якщо „Реал“ зробить пропозицію, для мене все ясно. Я викладаю позицію, яка, як мені здається, зрозуміла всім. Ми не можемо змінити наші плани за тиждень до кінця трансферного вікна. Якщо він хоче піти, ми не збираємося його утримувати, але це трапиться на наших умовах”, — підкреслив Леонардо.

Доповнення

22-річний Мбаппе захищає кольори парижан з 2017 року. У минулому сезоні він провів за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач. Форвард коштує 160 млн. євро — це найбільший показник серед усіх футболістів світу.

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