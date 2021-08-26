Керівництво "ПСЖ" підтвердило бажання найдорожчого футболіста світу покинути клуб

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За словами Леонардо, ситуація з Мбаппе є очевидною. Проте трансфер нападника збірної Франції відбудеться “на умовах ПСЖ”.

“Мбаппе хоче піти, мені це здається очевидним. Якщо „Реал“ зробить пропозицію, для мене все ясно. Я викладаю позицію, яка, як мені здається, зрозуміла всім. Ми не можемо змінити наші плани за тиждень до кінця трансферного вікна. Якщо він хоче піти, ми не збираємося його утримувати, але це трапиться на наших умовах”, — підкреслив Леонардо.

Доповнення

22-річний Мбаппе захищає кольори парижан з 2017 року. У минулому сезоні він провів за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач. Форвард коштує 160 млн. євро — це найбільший показник серед усіх футболістів світу.