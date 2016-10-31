Керівники ОРДО відмовилися надати гарантії безпеки під час ремонтно-відновлювальних робіт на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівники ОРДО не надають гарантії безпеки, яка необхідна для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Донбасі, що може призвести до екологічної та гуманітарної катастрофи, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Українською стороною СЦКК отримано письмове підтвердження про відмову без пояснення причин надати гарантії безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт по заявкам Авдіївського коксохімічного заводу та Красногорівського вогнетривкого заводу.
Крім того, на даний час не поступало відповіді щодо надання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт по заявкам Фенольного заводу та Бахмутського Аграрного Союзу”, — йдеться у повідомленні.
Протягом тривалого часу роботи не проводяться через відсутність підтвердження гарантій безпеки дотримання режиму припинення вогню з боку ОРДО від російської сторони СЦКК.
“Затримка або не виконання відновлювальних робіт на зазначених об’єктах створює передумови виникнення гумантарної і екологічної катастроф, які можуть торкнутися десятків а може і сотні тисяч мирних мешканців по обидва боки лінії зіткнення сторін.
Складається враження, що загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастроф і є та мета, яка переслідується керівниками ОРДО ненаданням гарантій безпеки на проведення даних робіт”, — повідомляє прес-центр штабу АТО.
Нагадаємо, керівництво ОРДО затягує процес ремонтно-відновлювальних робіт на фільтрувальній станції.