Руководители ОРДО отказались предоставить гарантии безопасности во время ремонтно-восстановительных работ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководители ОРДО не предоставляют гарантии безопасности, которая необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ на Донбассе, что может привести до экологической и гуманитарной катастрофы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Украинской стороной ОЦКК получено письменное подтверждение об отказе без объяснения причин предоставить гарантии безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Авдеевского коксохимического завода и Красногоровского огнеупорного завода.
Кроме того, в настоящее время не поступало ответа о предоставлении гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам фенольного завода и Бахмутского аграрного Союза ", - говорится в сообщении.
В течение длительного времени работы не проводятся из-за отсутствия подтверждения гарантий безопасности соблюдения режима прекращения огня со стороны ОРДО от российской стороны ОЦКК.
"Задержка или невыполнение восстановительных работ на указанных объектах создает предпосылки возникновения гумантарнои и экологической катастроф, которые могут коснуться десятков, а может и сотни тысяч мирных жителей с обеих сторон линии соприкосновения сторон.
Создается впечатление, что угроза возникновения гуманитарной и экологической катастроф и есть та цель, которая преследуется руководителями ОРДО непредоставлением гарантий безопасности на проведение данных работ ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Напомним, руководство ОРДО затягивает процесс ремонтно-восстановительных работ на фильтровальной станции .