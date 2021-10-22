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Катастрофа на озері Гарячка в Києві: еколог заявив, що токсичне озеро підвищує ризик підхопити COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Столичне озеро Гарячка, що є попеловідвалом Дарницької ТЕЦ, несе небезпеку для природи і киян. Люди, які проживають поруч з подібними об'єктами, частіше хворіють на COVID-19. Про це розповів еколог, ексглава Держекоінспекції столичного округу Сергій Волков, передає УНН.

Катастрофа на озері Гарячка в Києві: еколог заявив, що токсичне озеро підвищує ризик підхопити COVID-19

Посеред житлового масиву - токсичне болото. Тонни отруйного шламу зливають прямо в столичне озеро Гарячка. Це - попеловідвал Дарницької ТЕЦ. А результат невиконаної обіцянки КМДА рекультивувати токсичне озеро - отруєні грунтові води, бурі попелу і навіть підвищений ризик підхопити COVID-19.

З кожним роком води в ньому менше, відвал переповнений. Попіл забруднює каскад озер: Сонячне, Дарницький каскад, Південний Тельбін. Зрештою забруднена вода потрапляє в Дніпро.

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"Насадження навіть такого об'єкта, який спалює вугілля, тобто його вплив на атмосферу в місті, в густо населеному масиві типу Дарницького - це м'яко скажемо не та еволюційна ступінь на якій ми повинні перебувати. Коли він не заповнений водою і пиляє, особливо в літній період - це впливає на легені. Особливо це відчувають алергіки і є навіть дослідження китайські про те, що люди, які проживають поруч з подібними об'єктами частіше хворіють на COVID-19 через те, що дрібні частинки попелу, тобто вони як скельця, вони розрізають алеолу легень", - розповів Волков.

Деталі

Відзначимо, що незважаючи на обіцянки влади, попеловідвал навіть не починали чистити.

Цитата

"У попередніх дозволах - це повинно було статися ще в минулому році. У 2020 і 2021 роках. Але ТОВ "Євро-Реконструкція" навіть не приступило до процедури оцінки впливу на навколишнє середовище і самого проекту рекультивації попеловідвалу", - сказав Волков.

Доповнення

Дарницька ТЕЦ - теплоелектроцентраль в Дарницькому районі міста Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 житлових площ Києва. З 2012 року власником Дарницької ТЕЦ є ТОВ "Євро-Реконструкція". Керівництвом станції раніше було заявлено про запуск програми з модернізації обладнання до 2020 року.

За інформацією власника ТЕЦ - ТОВ "Євро-Реконструкція", озеро "Гарячка" не є природним водоймищем.
Це технологічний об'єкт Дарницької ТЕЦ, побудований в 1950-х роках для тимчасового розміщення антрацитного попелу.
Згідно з висновком експертизи Інституту гігієни та медичної екології імені Марзєєва, антрацитний попіл - це відходи низького IV класу токсичності, які можуть використовуватися як будівельні матеріали або добриво. У залитому водою стані вони нешкідливі.

Ще в 2016 році активісти проекту "ЕкоМайдан" заявили, що Дарницька ТЕЦ отруює водні ресурси Києва вугільними відходами.

"Протягом багатьох років Дарницька ТЕЦ скидає небезпечні відходи горіння в одній з найбільших зелених зон столиці. Через свавілля власників отруйні речовини і викиди поширюються найбільш населеними районами Лівобережжя", - відзначили активісти.

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