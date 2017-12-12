Дарницкую ТЭЦ проверят из-за жалоб на задымленность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Инспекторы Государственной экологической инспекции проведут внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ из-за многочисленных жалоб жителей столицы на задымленность. Такое поручение дал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
"Министр экологии и природных ресурсов Семерак отреагировал на многочисленные жалобы жителей столицы на задымленность и поручил инспекторам Государственной экологической инспекции провести внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ на соблюдение экологического законодательства", - говорится в сообщении.
По словам министра, эта ТЭЦ обеспечивает теплом более 270 тысяч жителей столицы.
Как отмечается, Дарницкая ТЭЦ - теплоэлектроцентраль в Дарницком районе города Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 жилых площадей Киева. С 2012 года владельцем Дарницкой ТЭЦ является ООО "Евро-Реконструкция". Руководством станции ранее было заявлено о запуске программы по модернизации оборудования до 2020 года.
Напомним, киевлян предупредили об изменении стоимости отопления в домах без счетчиков.