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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95381 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101345 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101719 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115436 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102999 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105640 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112537 просмотра

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Актуальное
Дарницкую ТЭЦ проверят из-за жалоб на задымленность

Дарницкую ТЭЦ проверят из-за жалоб на задымленность

Киев  •  УНН

 • 15480 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Инспекторы Государственной экологической инспекции проведут внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ из-за многочисленных жалоб жителей столицы на задымленность. Такое поручение дал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

"Министр экологии и природных ресурсов Семерак отреагировал на многочисленные жалобы жителей столицы на задымленность и поручил инспекторам Государственной экологической инспекции провести внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ на соблюдение экологического законодательства", - говорится в сообщении.

По словам министра, эта ТЭЦ обеспечивает теплом более 270 тысяч жителей столицы.

Как отмечается, Дарницкая ТЭЦ - теплоэлектроцентраль в Дарницком районе города Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 жилых площадей Киева. С 2012 года владельцем Дарницкой ТЭЦ является ООО "Евро-Реконструкция". Руководством станции ранее было заявлено о запуске программы по модернизации оборудования до 2020 года.

Напомним, киевлян предупредили об изменении стоимости отопления в домах без счетчиков.

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