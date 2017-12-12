Дарницьку ТЕЦ перевірять через скарги на задимленість
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Інспектори Державної екологічної інспекції проведуть позапланову перевірку Дарницької ТЕЦ через численні скарги жителів столиці на задимленість. Таке доручення дав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінприроди.
"Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак відреагував на численні скарги жителів столиці на задимленість та доручив інспекторам Державної екологічної інспекції провести позапланову перевірку Дарницької ТЕЦ на дотримання екологічного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Зі слів міністра, ця ТЕЦ забезпечує теплом понад 270 тисяч жителів столиці.
Як зазначається, Дарницька ТЕЦ - теплоелектроцентраль у Дарницькому районі міста Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 житлової площі Києва. З 2012 року власником Дарницької ТЕЦ є ТОВ "Євро-Реконструкція". Керівництвом станції раніше було заявлено про запуск програми з модернізації обладнання до 2020 року.
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