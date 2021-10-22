Катастрофа на озере Горячка в Киеве: эколог заявил, что токсичное озеро повышает риск подхватить COVID-19

Посреди жилого массива — токсическое болото. Тонны ядовитого шлама сливают прямо в столичное озеро Горячка. Это — золоотвал Дарницкой ТЭЦ. А результат невыполненного обещания КГГА рекультивировать токсичное озеро — отравленные грунтовые воды, зольные бури и даже повышенный риск подхватить COVID-19.

С каждым годом воды в нем меньше, отвал переполнен. Зола загрязняет каскад озер: Солнечное, Дарницкий каскад, Южный Тельбин. В конце концов загрязненная вода попадает в Днепр.

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“Насаждение даже такого объекта, который сжигает уголь, то есть его влияние на атмосферу в городе, в густо населенном массиве типа Дарницкого — это мягко скажем не та эволюционная ступень на которой мы должны находиться. Когда он не заполненный водой и пилит, особенно в летний период — это влияет на легкие. Особенно это ощущают аллергики и есть даже исследования китайские о том, что люди которые проживают рядом с подобными объектами чаще болеют COVID-19 из-за того, что мелкие частички залы, то есть они как стеклышка, они разрезают алеолу легких”, — рассказал Волков.

Детали

Отметим, что несмотря на обещания властей, золоотвал даже не начинали чистить.

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“В предыдущих разрешениях — это должно было произойти ещё в прошлом году. В 2020 и 2021 годах. Но ТОВ „Евро-Реконструкция“ даже не приступили к процедуре оценки влияния на окружающею среду и самого проекта рекультивации золоотвала”, — сказал Волков.

Дополнение

Дарницкая ТЭЦ — теплоэлектроцентраль в Дарницком районе города Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 жилых площадей Киева. С 2012 года владельцем Дарницкой ТЭЦ является ООО “Евро-Реконструкция”. Руководством станции ранее было заявлено о запуске программы по модернизации оборудования до 2020 года.



По информации владельца ТЭЦ — ООО “Евро-Реконструкция”, озеро “Гарячка” не является естественным водоемом.

Это технологический объект Дарницкой ТЭЦ, построенный в 1950-х годах для временного размещения антрацитной золы.

Согласно заключению экспертизы Института гигиены и медицинской экологии имени Марзеева, антрацитовая зола — это отходы низкого IV класса токсичности, которые могут использоваться как строительные материалы или удобрение. В залитом водой состоянии они безвредны.

Еще в 2016 году активисты проекта “ЕкоМайдан” заявили, что Дарницкая ТЭЦ отравляет водные ресурсы Киева угольными отходами.

“В течение многих лет Дарницкая ТЭЦ сбрасывает опасные отходы горения в одной из крупнейших зеленых зон столицы. Из-за произвола владельцев ядовитые вещества и выбросы распространяются по наиболее населенным районам Левобережья ”, - отметили активисты.