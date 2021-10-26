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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Катар розпочинає пряме авіасполучення з Одесою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Авіакомпанія Qatar Airways розпочинає прямі авіарейси з Одеси до столиці Катару Дохи. Перший рейс заплановано на 9 грудня, передає УНН з посиланням на пресслужбу міжнародного аеропорту “Одеса”.

Катар розпочинає пряме авіасполучення з Одесою

Деталі

Польоти здійснюватимуться по вівторках, четвергах та суботах, час вильоту з Одеси о 16:45, подорож займе 5 годин та 5 хвилин. Вартість квитка стартує від 10411 гривень. Зворотні рейси вилітатимуть із Дохи о 8:30 та прибуватиму до Одеси о 12:45 за місцевим часом. Перевезення здійснюватиметься літаками Airbus A320, що вміщають 180 пасажирів.

У жовтні Одеса зв'язалася прямими авіарейсами із Прагою. У березні 2022 року пряме авіасполучення пов'яже Південну Пальміру з Лондоном.

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