Катар розпочинає пряме авіасполучення з Одесою

Деталі

Польоти здійснюватимуться по вівторках, четвергах та суботах, час вильоту з Одеси о 16:45, подорож займе 5 годин та 5 хвилин. Вартість квитка стартує від 10411 гривень. Зворотні рейси вилітатимуть із Дохи о 8:30 та прибуватиму до Одеси о 12:45 за місцевим часом. Перевезення здійснюватиметься літаками Airbus A320, що вміщають 180 пасажирів.

У жовтні Одеса зв'язалася прямими авіарейсами із Прагою. У березні 2022 року пряме авіасполучення пов'яже Південну Пальміру з Лондоном.