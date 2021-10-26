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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Катар начинает прямое авиасообщение с Одессой

Киев • УНН

 • 13863 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Авиакомпания Qatar Airways начинает прямые авиарейсы из Одессы в столицу Катара Доху. Первый рейс запланирован на 9 декабря, передает УНН со ссылкой пресс-службу международного аэропорта “Одесса”.

Катар начинает прямое авиасообщение с Одессой

Детали

Полёты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, время вылета из Одессы в 16:45, путешествие займёт 5 часов и 5 минут. Стоимость билета стартует от 10 411 гривен. Обратные рейсы будут вылетать из Дохи в 8:30 и прибывать в Одессу в 12:45 по местному времени. Перевозка будет осуществляться на самолетах Airbus A320, вмещающих 180 пассажиров.

В октябре Одесса связалась прямыми авиарейсами с Прагой. В марте 2022 года прямое авиасообщение свяжет Южную Пальмиру с Лондоном.

Украинские Национальные Новости

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