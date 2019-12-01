"Карпати" у матчі з "Зорею" продовжили безвиграшну серію в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Львівські “Карпати” зазнали чергової поразки в чемпіонаті України, поступившись в 16 турів “Зорі”, передає кореспондент УНН.
Перший моменту гір створили луганчани. Богдан Михайліченко поцілив у поперечину воріт. Відкрили рахунок футболісти “Зорі” за допомогою подачі з кутового у другій половині. Віталій Вернидуб не залишив шансів опонентам на другому поверсі. Під завісу баталії простріл Кочергіна замкнув Назарій Русин — 2:0.
Примітно, що “Карпати” не перемагають в чемпіонаті 9 матчів поспіль, а окремо взята безвиграшна серія “Карпат” проти “Зорі” з 10 серпня 2013 року триває вже 14 ігор — 11 очок і 11 сходинка в чемпіонаті, “Зоря” набрала 31 бал — 2 місце.