Карлсен вийшов у фінал турніру Legends of Chess
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен став першим фіналістом турніру зі швидких шахів Legends of Chess, обігравши в півфіналі росіянина Петра Свідлера. Турнір проходив в онлайн-режимі, передає УНН із посиланням на сайт змагання.
Матчі турніру складаються з чотирьох партій, якщо переможець не визначається достроково. При рівному рахунку після чотирьох партій проводиться Армагеддон — міні-поєдинок, в якому білі мають п’ять хвилин при чотирьох у супротивника, але зобов’язані перемагати. Для виходу в фінал потрібно перемогти в двох матчах. У суботу Карлсен обіграв Свідлера з рахунком 2,5:0,5. У п’ятницю перемога також дісталася норвезькому гросмейстеру.
В іншому півфіналі зустрілись Ян Непомнящий з РФ та Аніш Гірі з Нідерландів. У суботньому матчі за підсумками чотирьох партій був рівний рахунок (2:2), після цього шахісти обмінялися перемогами на тай-брейку. Результат матчу вирішився в Армагеддоні — Гірі, граючи чорними фігурами, виявився сильнішим. У першому матчі півфінального протистояння перемога дісталася Непомнящему (2,5:0,5). Переможець в цій парі буде визначений в третьому матчі півфінала, сьогодні, в неділю.
Фінал турніру буде проходити з 3 по 5 серпня.
Legends of Chess є четвертим турніром в шаховому турі, який організований Карлсеном. Призовий фонд турніру складає 150 тис. доларів, загальний призовий фонд туру (чотири турніри і гранд-фінал) дорівнює 1 млн доларів.