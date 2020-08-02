Карлсен вышел в финал турнира Legends of Chess

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22352 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101004 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105889 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132525 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110279 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130797 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101958 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Карлсен вышел в финал турнира Legends of Chess

Карлсен вышел в финал турнира Legends of Chess

Киев  •  УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал первым финалистом турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале россиянина Петра Свидлера. Турнир проходил в онлайн-режиме, передает УНН со ссылкой на сайт соревнования.

Матчи турнира состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится Армагеддон — мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Для выхода в финал нужно победить в двух матчах. В субботу Карлсен обыграл Свидлера со счетом 2,5:0,5. В пятницу победа также досталась норвежскому гроссмейстеру.

В другом полуфинале встретились Ян Непомнящий из РФ и Аниш Гири из Нидерландов. В субботнем матче по итогам четырех партий был равный счет (2:2), после этого шахматисты обменялись победами на тай-брейке. Результат матча решился в Армагеддоне — Гири, играя черными фигурами, оказался сильнее. В первом матче полуфинального противостояния победа досталась Непомнящему (2,5:0,5). Победитель в этой паре будет определен в третьем матче полуфинала, сегодня, в воскресенье.

Финал турнира будет проходить с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, который организован Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет 150 тыс. долларов, общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равна 1 млн долларов.

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