Карлсен вышел в финал турнира Legends of Chess
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал первым финалистом турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале россиянина Петра Свидлера. Турнир проходил в онлайн-режиме, передает УНН со ссылкой на сайт соревнования.
Матчи турнира состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится Армагеддон — мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Для выхода в финал нужно победить в двух матчах. В субботу Карлсен обыграл Свидлера со счетом 2,5:0,5. В пятницу победа также досталась норвежскому гроссмейстеру.
В другом полуфинале встретились Ян Непомнящий из РФ и Аниш Гири из Нидерландов. В субботнем матче по итогам четырех партий был равный счет (2:2), после этого шахматисты обменялись победами на тай-брейке. Результат матча решился в Армагеддоне — Гири, играя черными фигурами, оказался сильнее. В первом матче полуфинального противостояния победа досталась Непомнящему (2,5:0,5). Победитель в этой паре будет определен в третьем матче полуфинала, сегодня, в воскресенье.
Финал турнира будет проходить с 3 по 5 августа.
Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, который организован Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет 150 тыс. долларов, общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равна 1 млн долларов.