Карла Лагерфельда кремували у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Легенда світу моди Карл Лагерфельд був кремований в п'ятницю в Нантері, західне передмістя Парижу, на "дуже закритій" церемонії, передає УНН з посиланням на DW.
Як пише видання, Лагерфельд давно наполягав на тому, що він "швидше помре", ніж буде похований.
"Я просто хочу зникнути, як тварини в незайманому лісі. Жахливо обтяжувати людей своїми останками", - сказав він, виступаючи на французькому телебаченні в 2015 році.
Також повідомляється, що Лагерфельд не хотів грандіозних похорон.
Попіл Лагерфельда, ймовірно, буде розвіяний там же, де і попіл його матері і його другої половинки, заявив його лейбл в середу.
"Я просив, щоб мене кремували і щоб мій прах розвіяли з попелом моєї матері ... і прахом Шупетт (його кішки - ред.), якщо вона помре раніше за мене", - сказав він в одному зі своїх останніх інтерв'ю.
Кремація була зроблена в приватному порядку, і на ній були присутні близькі родичі і друзі, включаючи Вірджинія Віардо, наступницю Лагерфельда в Chanel.
Нагадаємо, Лагерфельд помер 19 лютого у віці 85 років від ускладнень раку підшлункової залози.