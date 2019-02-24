Карла Лагерфельда кремували у Франції

Як пише видання, Лагерфельд давно наполягав на тому, що він "швидше помре", ніж буде похований.

"Я просто хочу зникнути, як тварини в незайманому лісі. Жахливо обтяжувати людей своїми останками", - сказав він, виступаючи на французькому телебаченні в 2015 році.

Також повідомляється, що Лагерфельд не хотів грандіозних похорон.

Попіл Лагерфельда, ймовірно, буде розвіяний там же, де і попіл його матері і його другої половинки, заявив його лейбл в середу.

"Я просив, щоб мене кремували і щоб мій прах розвіяли з попелом моєї матері ... і прахом Шупетт (його кішки - ред.), якщо вона помре раніше за мене", - сказав він в одному зі своїх останніх інтерв'ю.

Кремація була зроблена в приватному порядку, і на ній були присутні близькі родичі і друзі, включаючи Вірджинія Віардо, наступницю Лагерфельда в Chanel.

Нагадаємо, Лагерфельд помер 19 лютого у віці 85 років від ускладнень раку підшлункової залози.



