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Карантин стимулював зростання продажів алкоголю в Ірландії до рекордних значень

Карантин стимулював зростання продажів алкоголю в Ірландії до рекордних значень

Київ • УНН

 • 18970 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В умовах карантину жителі Ірландії рекордно збільшили споживання алкоголю, передає УНН із посиланням на Irishtimes.com.

Так, за місяць жителі країни витратили на алкогольні напої 158 млн євро.

Зокрема, на вино ірландці витратили 53 млн євро. Зростання продажів склало 34%.

У той же час, продажі ігристих вин і шампанського впали на 1,1%.

В цілому, у березні 2020 року, у порівнянні з березнем 2019 року, жителі країни збільшили купівлю алкоголю "додому" на 40%.

Як повідомлялося в УНН, австралійці передумали боротися з рекордним попитом на алкоголь обмежувальними заходами.

Нагадаємо, за даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем "знімають стрес".

В Україні ж зростання продажів міцного алкоголю у період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.

Паралельно, вітчизняні компанії стали виробляти більше горілки та коньяку.

До ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф") , ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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