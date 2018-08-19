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Кандидат у президенти Бразилії пообіцяв у разі перемоги вивести країну з ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару пообіцяв, що в разі своєї перемоги на виборах ініціює вихід найбільшої південноамериканської країни з ООН. Відповідну заяву він зробив у суботу на церемонії, що проходила у військовій академії у штаті Ріо-де-Жанейро, передає УНН із посиланням на ТАРС.

Кандидат у президенти Бразилії пообіцяв у разі перемоги вивести країну з ООН

“Якщо я стану президентом, я вийду з ООН. Ця організація ні на що не годиться”, — цитує Болсонару на своєму сайті газета “Фолья ді Сан-Паулу”. “Це місце, де збираються комуністи і люди, у яких немає ніяких зобов’язань перед Південною Америкою”, — додав політик.

Колишній десантник і прихильник ультраправих поглядів, Болсонару лідирує за популярністю серед можливих претендентів на пост президента Бразилії за умови відсутності в цьому списку колишнього глави держави Луїса Інасіу Лули да Сілви, який відбуває тюремний термін у справі про корупцію. За даними опитування, проведеного Бразильським інститутом вивчення громадської думки та статистики (Ibope) в кінці червня, 17% бразильців готові підтримати депутата в першому турі президентських виборів. На другому місці — лідер опозиційної Партії Зелених Rede Марина Сілва, за яку мають намір проголосувати 13% населення.

Тим часом, якщо Лула да Сілва все ж буде зареєстрований кандидатом усупереч обвинувальному вироку і арешту, він виявиться фаворитом виборчих перегонів — колишнього главу держави як і раніше готові підтримати 33% бразильців. Однак такий варіант розвитку подій вважається малоймовірним. При цьому в п’ятницю Комітет ООН із прав людини виніс постанову, в якій закликав бразильську державу не перешкоджати тому, щоб Лула да Сілва міг брати участь у президентських виборах 2018 року до закінчення розгляду всіх апеляцій по його справі. МЗС південноамериканської країни заявив, що це рішення носить рекомендаційний характер.

Загальні (президентські, парламентські і губернаторські) вибори пройдуть в Бразилії 7 жовтня 2018 року. Якщо для визначення переможців знадобиться другий тур, він буде організований 28 жовтня.

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