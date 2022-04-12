Канада запровадила санкції на 33 підприємства російського оборонного сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Влада Канади запровадила санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектора через вторгнення росії в Україні, йдеться у заяві на сайті уряду країни. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Ці нові заходи накладають обмеження на 33 підприємства російського оборонного сектору. Ці організації надали непряму або пряму підтримку російським військовим, а отже, є причетними до болю та страждань, спричинених безглуздою війною путіна в Україні.
Цитата
"Оскільки світ реагує на жахливі події в Бучі та по всій Україні, ці заходи слугують нагадуванням про те, що Канада буде лідером у притягненні до відповідальності Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі, незаконні та невиправдані дії. Канада використовуватиме всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права в Україні", - йдеться у заяві.
Нагадаємо
ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією" - голова МЗС Литви.