Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора из-за вторжения России в Украину, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Об этом сообщает УНН.
Детали
Эти новые меры накладывают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказали косвенную или прямую поддержку российским военным, а следовательно, являются причастными к боли и страданиям, вызванным бессмысленной войной Путина в Украине.
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"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении к ответственности Владимира Путина и его помощников за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права в Украине", - говорится в заявлении.
Напомним
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