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Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Власти Канады ввели санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора из-за вторжения России в Украину, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Об этом сообщает УНН.

Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора

Детали

Эти новые меры накладывают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказали косвенную или прямую поддержку российским военным, а следовательно, являются причастными к боли и страданиям, вызванным бессмысленной войной Путина в Украине.

Цитата

"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении к ответственности Владимира Путина и его помощников за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним

ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией" - глава МИД Литвы.

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