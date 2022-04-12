Канада ввела санкции на 33 предприятия российского оборонного сектора

Детали

Эти новые меры накладывают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказали косвенную или прямую поддержку российским военным, а следовательно, являются причастными к боли и страданиям, вызванным бессмысленной войной Путина в Украине.

Цитата

"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении к ответственности Владимира Путина и его помощников за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним

ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией" - глава МИД Литвы.