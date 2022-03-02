Канада закрила порти для російських кораблів через вторгнення в Україну

КИЇВ. 2 березня. УНН. Канада посилила тиск на Росію через її вторгнення в Україну, закривши порти для російських суден і заявивши, що авуариції всіх російських олігархів і компаній в країні перевіряються. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.