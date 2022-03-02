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Канада закрила порти для російських кораблів через вторгнення в Україну

Канада закрила порти для російських кораблів через вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 125694 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Канада посилила тиск на Росію через її вторгнення в Україну, закривши порти для російських суден і заявивши, що авуариції всіх російських олігархів і компаній в країні перевіряються. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Детали

Канада оголосила про низку заходів для ізоляції Росії, включаючи введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, закриття канадського повітряного простору для російських літаків, заборону імпорту нафти та заборону канадським фінансовим установам мати справу з російським центральним банком, діючи в тандемі з іншими західними країнами.

Цитата

"Оттава розширила заборону на імпорт сирої нафти, включивши в неї очищені нафтопродукти та "інші нафтопродукти з Росії", - написав міністр природних ресурсів країни.

Раніше міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що, хоча кількість російських кораблів, які заходять у канадські води та порти, «невелика», вплив все одно буде, особливо якщо інші країни роблять те ж саме.

За словами представника порту, на Росію припадає менше 2% річних контейнерних обсягів порту Монреаль, і заборона матиме незначний комерційний вплив.

Порт Ванкувера, найбільш завантажений у Канаді, заявив, що кількість суден під російським прапором, які заходять туди, мінімальна. У минулому вони торгували сирою нафтою, олією каноли та мідними концентратами, сказав речник.

Канада стежить за трьома суднами під російським прапором біля східного узбережжя, одне з яких є вантажним, повідомив Reuters урядовець.

Канада також ретельно перевіряє холдинги всіх російських олігархів і російських компаній у країні, повідомила журналістам у вівторок міністр фінансів Христя Фріланд.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади засудив напад Росії на Україну та оголосив про нові санкції.

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