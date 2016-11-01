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Канада у 2017 році прийме 300 тисяч іммігрантів

Канада у 2017 році прийме 300 тисяч іммігрантів

Київ • УНН

 • 10048 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Канадська влада має намір утримувати число нових іммігрантів на рівні 300 тисяч на рік. При цьому перевага надаватиметься тим, хто приїжджає через фінансові проблеми. Сама кількість прийнятих біженців знизиться, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Канада готова і надалі тримати свої двері відкритими для мігрантів: в майбутньому році країна має намір прийняти близько 300 тисяч чоловік. Про це повідомив міністр з питань імміграції, біженців та громадянства Джон Маккаллум.

Назване число відповідає очікуваному показнику поточного року, однак має змінитися співвідношення груп осіб, які прибувають до Канади. У 2017 році, за словами міністра, планується прийняти більше мігрантів, що переїжджають в країну з економічних причин (172,5 тисячі), і менше біженців. Їх число зменшиться з 40 тисяч у 2016 році до 16 тисяч у 2017-му. Разом з тим зросте кількість людей, які приїжджають для воз'єднання сімей - в 2017 в Канаду зможуть в'їхати 84 тисячі родичів біженців.

Також Д.Маккаллум підкреслив, що річний показник в 300 тисяч іммігрантів повинен залишатися орієнтовною величиною і на наступні роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лідери Євросоюзу та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали у Брюсселі угоду про зону вільної торгівлі.

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