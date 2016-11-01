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Канада в 2017 году примет 300 000 иммигрантов

Канада в 2017 году примет 300 000 иммигрантов

Киев • УНН

 • 10048 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канадская власти намерены удерживать число новых иммигрантов на уровне 300 000 в год. При этом предпочтение будет отдаваться тем, кто приезжает из-за финансовых проблем. Само количество принятых беженцев снизится, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Канада готова и в дальнейшем держать свои двери открытыми для мигрантов: в будущем году страна намерена принять около 300 000 человек. Об этом сообщил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Джон МакКаллум.

Названное число соответствует ожидаемому показателю текущего года, однако должно измениться соотношение групп лиц, прибывающих в Канаду. В 2017 году, по словам министра, планируется принять больше мигрантов, переезжающих в страну по экономическим причинам (172,5 тысячи), и меньше беженцев. Их число уменьшится с 40 000 в 2016 году до 16 000 в 2017-м. Вместе с тем возрастет количество людей, которые приезжают для воссоединения семей - в 2017 в Канаду смогут въехать 84 000 родственников беженцев.

Также Д.Маккаллум подчеркнул, что годовой показатель в 300 000 иммигрантов должен оставаться ориентировочной величиной и на последующие годы.

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