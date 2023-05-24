Канада та Саудівська Аравія відновили дипломатичні відносини через 5 років після сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У середу Канада і Саудівська Аравія домовилися відновити повні дипломатичні відносини і призначити нових послів через п'ять років після того, як суперечка навколо активістів за права жінок завдала шкоди відносинам і торгівлі між двома країнами. Про це УНН пише посилаючись на АР.
У 2018 році Саудівська Аравія вислала посла Канади в королівстві та відкликала свого посла після того, як міністерство закордонних справ Канади, написало у Твіттері про підтримку активістів за права жінок, які були заарештовані.
Серед арештованих на той час був Самар Бадаві, чий брат-письменник Раїф Бадаві був заарештований у Саудівській Аравії у 2012 році і пізніше засуджений до 1000 ударів батогом та 10 років ув'язнення за образу ісламу під час ведення блогу.
Його справу вже давно порушують міжнародні правозахисні групи та західні дипломати, включаючи канадців, які закликають Саудівську Аравію звільнити його. Його дружина Енсаф Хайдар живе у Канаді та отримала канадське громадянство.
Саудівці у відповідь продали канадські інвестиції та наказали своїм громадянам, які навчаються у Канаді, виїхати.
Деталі
Міністерства закордонних справ двох країн виступили із заявами, в яких йдеться, що рішення, ухвалене в середу, стало результатом переговорів між прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом у листопаді минулого року в кулуарах Форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Міністерство Канади заявило, що "обидві сторони бажають відновити дипломатичні відносини між двома країнами на основі взаємної поваги та спільних інтересів".
Канада призначила нового посла Жана-Філіппа Лінто.
Додамо
В останні місяці саудівці докладали значних дипломатичних зусиль. Саудівська Аравія відновила дипломатичні відносини з Іраном, зробила кроки, щоб покласти край багаторічній війні королівства проти підтримуваних Іраном повстанців у Ємені, і очолила зусилля щодо повернення Сирії до Ліги арабських держав, що складається з 22 членів.