Канада и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения спустя 5 лет после ссоры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В среду Канада и Саудовская Аравия договорились восстановить полные дипломатические отношения и назначить новых послов через пять лет после того, как спор вокруг активистов за права женщин нанес ущерб отношениям и торговле между двумя странами. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
В 2018 году Саудовская Аравия выслала посла Канады в королевстве и отозвала своего посла после того, как министерство иностранных дел Канады написало в Твиттере о поддержке активистов за права женщин, которые были арестованы.
Среди арестованных в то время был Самар Бадави, чей брат-писатель Раиф Бадави был арестован в Саудовской Аравии в 2012 году и позже приговорен к 1000 ударов плетью и 10 годам заключения за оскорбление ислама во время ведения блога.
Его дело уже давно поднимают международные правозащитные группы и западные дипломаты, включая канадцев, которые призывают Саудовскую Аравию освободить его. Его жена Энсаф Хайдар живет в Канаде и получила канадское гражданство.
Саудовцы в ответ продали канадские инвестиции и приказали своим гражданам, обучающимся в Канаде, уехать.
Детали
Министерства иностранных дел двух стран выступили с заявлениями, в которых говорится, что решение, принятое в среду, стало результатом переговоров между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в ноябре прошлого года в кулуарах Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Министерство Канады заявило, что "обе стороны желают восстановить дипломатические отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и общих интересов".
Канада назначила нового посла Жана-Филиппа Линто.
Добавим
В последние месяцы саудовцы прилагали значительные дипломатические усилия. Саудовская Аравия восстановила дипломатические отношения с Ираном, предприняла шаги, чтобы положить конец многолетней войне королевства против поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене, и возглавила усилия по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, состоящую из 22 членов.