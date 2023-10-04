Після скандалу з ветераном СС Галичина Канада обрала нового спікера Палати громад

Деталі

Фергюс – перший темношкірий чоловік, який обійме цю посаду – був обраний Палатою представників із 338 членів після таємного голосування у вівторок.

Він назвав "великою честю" бути обраним на цю роль.

У своєму першому виступі Фергюс закликав своїх колег з повагою ставитися один до одного в Палаті представників, місце, яке, за його словами, є місцем для «пристрасних дебатів».

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що його обрання "має надихати всіх канадців, особливо молоде покоління, яке хоче брати участь у політиці".

Нагадаємо

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота пішов у відставку у зв’язку зі скандалом, який виник на тлі запрошення до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського і подальшого визнання Палатою представників людини, яка воювала на боці нацистського підрозділу під час Другої світової війни.