Після скандалу з ветераном СС Галичина Канада обрала нового спікера Палати громад
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Канада обрала депутата від ліберальної партії Грега Фергуса новим спікером Палати громад після того, як попередній пішов у відставку через скандал з запрошення ветерана СС Галичина в парламент. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Фергюс – перший темношкірий чоловік, який обійме цю посаду – був обраний Палатою представників із 338 членів після таємного голосування у вівторок.
Він назвав "великою честю" бути обраним на цю роль.
У своєму першому виступі Фергюс закликав своїх колег з повагою ставитися один до одного в Палаті представників, місце, яке, за його словами, є місцем для «пристрасних дебатів».
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що його обрання "має надихати всіх канадців, особливо молоде покоління, яке хоче брати участь у політиці".
Нагадаємо
Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота пішов у відставку у зв’язку зі скандалом, який виник на тлі запрошення до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського і подальшого визнання Палатою представників людини, яка воювала на боці нацистського підрозділу під час Другої світової війни.