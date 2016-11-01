Кабміну продовжили на 10 днів термін роботи над проектом Бюджету-2017 (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кабінет міністрів отримав додаткові 10 днів на роботу над проектом Державного бюджету на 2017 рік. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Він пояснив, що постанову про ухвалення Бюджету у пешому читанні було підписано через 10 днів після відповідного рішення.
"Уряд звернувся з проханням продовжити на 10 днів термін подання Бюджету до парламенту... Немає заперечень", - сказав А.Парубій.
Ніхто з депутатів не заперечив.
Таким чином, оскільки протягом 10 днів голова ВР не підписував постанову про Бюджет-2017, Кабмін має на 10 днів більше для роботи над ним.