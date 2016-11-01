Кабмину продлили на 10 дней срок работы над проектом Бюджета-2017 (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет министров получил дополнительные 10 дней на работу над проектом Государственного бюджета на 2017 год. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.
Он пояснил, что постановление о принятии бюджета в первом чтении подписали через 10 дней после соответствующего решения.
"Правительство обратилось с просьбой продлить на 10 дней срок подачи бюджета в парламент... Нет возражений", - сказал А.Парубий.
Никто из депутатов не возразил.
Таким образом, поскольку в течение 10 дней глава ВР не подписывал постановление о Бюджете-2017, Кабмин имеет на 10 дней больше для работы над ним.