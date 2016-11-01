Кабмину продлили на 10 дней срок работы над проектом Бюджета-2017 (дополнено)

Он пояснил, что постановление о принятии бюджета в первом чтении подписали через 10 дней после соответствующего решения.

"Правительство обратилось с просьбой продлить на 10 дней срок подачи бюджета в парламент... Нет возражений", - сказал А.Парубий.

Никто из депутатов не возразил.

Таким образом, поскольку в течение 10 дней глава ВР не подписывал постановление о Бюджете-2017, Кабмин имеет на 10 дней больше для работы над ним.